Fleckgeflutscht!
Folge 8: Drunter und Drüber
Beim Skateboardfahren vor der Schule fällt Annelie in ein riesiges Loch. Die Stadtverwaltung beschließt umgehend, die Ursache für dieses Loch zu beseitigen. Die alten Kanalisationsrohre müssen durch neue ersetzt werden. Es soll nicht noch Schlimmeres passieren! Florian macht sich natürlich sofort auf, seine Freunde in der Abflusswelt zu warnen. Sie sollen augenblicklich sämtliche Kanäle, die in der Gegend um die Schule herum liegen, verlassen. Annelie muss derweil Mama Betty zu ihrer neuen Arbeit bei der Stadtverwaltung begleiten. Zum Glück! Denn so bekommt sie mit, wie die Schmatzer in den Computer eindringen und eine völlig falsche Adresse für die Kanalerneuerung eingeben. Jetzt plötzlich ist der unterirdische See samt seiner lebenswichtigen Pflanzen in Gefahr! Annelie muss handeln. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um den üblen Plan der Schmatzer zu durchkreuzen. Schafft sie es noch rechtzeitig? Oder stecken ihr Bruder, Karotten Bill und die lebenswichtigen Pflanzen schon in den freigelegten Rohren, die gerade mit einem LKW auf den Schrottplatz transportiert werden?
