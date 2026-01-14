Fleckgeflutscht!
Folge 15: Der Glückshandschuh
Annelie bittet Florian, mit seiner Zaubershow in ihrem Talentwettbewerb aufzutreten. Damit der Auftritt kein Reinfall wird, muss Florian auf jeden Fall seinen Glückshandschuh mitbringen. Doch als Mandy und ihre miese Bande vom Glückshandschuh erfahren, lassen sie ihn kurzerhand durch den Gully fallen. Florian bleibt nichts anderes übrig, als den Handschuh schnellstens aus der Unterwelt zurück zu holen. Doch warum ist dort alles über und über mit Eis bedeckt? Florian kapiert es ziemlich schnell: Dr. Ätz hat eine Softeis-Maschine gestohlen, um die wassersäubernden Pflanzen im unterirdischen See zu vereisen. Keine Frage, Florian sollte unbedingt vor Dr. Ätz zum unterirdischen See gelangen, um das Schlimmste zu verhindern. Doch auf dem eiligen Weg dorthin begegnet ihm ausgerechnet einer, den unser Held schon seit Jahren verloren geglaubt hatte: sein Unglückshandschuh. Der hat sich in der Unterwelt zu einem wahren Monster entwickelt und ist gar nicht erfreut über den Besuch seines ehemaligen Besitzers. Während Florian sich also in der Unterwelt an einem wütenden Handschuh und Bergen von Eis vorbeikämpfen muss, um den unterirdischen See zu retten, droht Annelies Talentshow ohne den Auftritt ihres Bruders zu einem wahren Desaster zu werden.
