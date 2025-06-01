Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 21: Noyo County
42 Min.Ab 12
Nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen ist, fährt Peter ziellos durch das Land. In einer Kleinstadt wird eine Frau ermordet - davor wurde ihr ein Stück des Gehirns entnommen. Peter muss sofort an Newtons Methode denken, der dabei die Gehirne von Menschen anzapft. Er kann die Chef-Ermittlerin Sheriff Mathis überzeugen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Mordfall handelt. Es gibt ein zweites Opfer, und dann verschwindet Mathis' Partner und Geliebter Ferguson ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen