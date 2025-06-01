Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 21
Folge 21: Noyo County

42 Min.Ab 12

Nachdem er aus dem Krankenhaus geflohen ist, fährt Peter ziellos durch das Land. In einer Kleinstadt wird eine Frau ermordet - davor wurde ihr ein Stück des Gehirns entnommen. Peter muss sofort an Newtons Methode denken, der dabei die Gehirne von Menschen anzapft. Er kann die Chef-Ermittlerin Sheriff Mathis überzeugen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Mordfall handelt. Es gibt ein zweites Opfer, und dann verschwindet Mathis' Partner und Geliebter Ferguson ...

Warner
