Fringe - Grenzfälle des FBI

Die andere Seite (1)

WarnerStaffel 2Folge 22
Die andere Seite (1)

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 22: Die andere Seite (1)

42 Min.Ab 12

Olivia wechselt mit Walter und einigen Leuten in das andere Universum, doch diese werden in der Parallelwelt Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Nur Olivia und Walter bleiben übrig und machen sich auf die Suche nach Peter. Nina sendet Dell Botschaften, in denen sie ihn um Hilfe für Walter und Olivia bittet. Aber dieser erscheint nicht zum Treffpunkt - im Gegensatz zu einer Einheit der Fringe-Division, der die Doppelgänger von Olivia, Charlie, Astrid und Broyles angehören ...

