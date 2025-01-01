Für alle Fälle Stefanie
Folge 1: Unter Druck (2)
47 Min.Ab 12
Schwester Stefanie ist mit Paul Mattuschek im Urlaub - und in der Klinik geht es rund: Der Jugendliche Maik ist mit seinem Motorrad verunglückt, als er versuchte, einer Frau die Tasche zu stehlen. Für Lernschwester Maxi wird die Begegnung mit dem Patienten zur Qual: Maik hatte vor Jahren versucht, Maxi zu vergewaltigen. Klara hilft ihr schließlich, die Vergangenheit zu bewältigen. Außerdem wird eine Frau eingeliefert, die offensichtlich von ihrem Mann misshandelt worden ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH