Für alle Fälle Stefanie
Folge 11: Wenn Onkel Heinz kommt
47 Min.Ab 12
Ellen Gropius ist glücklich verheiratet, doch ihr Mann Bernd hat kaum Zeit für seine Frau. So verliebt sie sich in Manfred Staretz, der Kinderbücher illustriert. Bei dem Versuch, eine neue Zeichentechnik zu testen, verätzt sich Staretz seine Hände mit Säure und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Zur gleichen Zeit befindet sich Bernd Gropius auf der Jagd. Als er von seinem Hochsitz aus einen Keiler erlegt, fährt ihm die "Hexe" ins Kreuz. Auch er muss ins Krankenhaus ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
