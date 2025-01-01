Für alle Fälle Stefanie
Folge 14: Die Erbschaft
Der Geschäftsmann Johann Schmittbauer hat keine Zeit, seine Mutter Johanna, die nach einem Schlaganfall eingeliefert wurde, zu besuchen. Und obwohl sich Johanns Schwester Annemarie rührend um die Mutter kümmert, sieht die keinen Grund, das zu honorieren. Nachdem der verlorene Sohn auch nach langem Warten nicht erschienen ist, will Johanna ihr Testament ändern. Als er plötzlich doch im Krankenhaus auftaucht, erleidet die Mutter vor Freude einen Herzanfall und fällt ins Koma ...
