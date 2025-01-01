Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3
47 Min.Ab 12

Tobias Baumann hat sich durch eine verseuchte Blutkonserve mit Aids infiziert. Seine verständliche Angst vor Ärzten und Kliniken macht dem Personal des Luisenkrankenhauses die Arbeit nicht leichter ... Außerdem taucht der 14-jährige Bruder von Lernschwester Maxi auf, der aus einem fürchterlichen Heim abgehauen ist. Maxi kann ihn nicht aufnehmen, da sie selbst noch nicht volljährig ist. Hilfe kommt von unerwarteter Seite ...

SAT.1 GOLD
