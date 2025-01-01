Für alle Fälle Stefanie
Folge 12: Discofieber
46 Min.Ab 12
Nach einem Discobesuch machen sich Marek und Michaela zusammen mit Freunden ausgelassen auf die Heimfahrt. Den besonderen Thrill suchend, lassen sie sich auf eine Wettfahrt mit anderen Jugendlichen ein. Ein plötzlich entgegenkommendes Fahrzeug nimmt ihnen die Sicht - es kommt zu einem folgenschweren Unfall. Einer der Insassen des Fremdfahrzeugs stirbt noch auf dem OP-Tisch. Marek, der am Steuer saß, wird von seiner Mutter gedrängt, seine Fahrlässigkeit nicht zuzugeben ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH