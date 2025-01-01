Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

Gegen jede Vernunft

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2
Gegen jede Vernunft

Für alle Fälle Stefanie

Folge 2: Gegen jede Vernunft

48 Min.Ab 12

Die Patientin Barbara Schwarz ist beim Aufhängen der Gardinen in einen Glastisch gefallen. Mit hohem Blutverlust wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Während nach einer ihrer Blutgruppe entsprechenden Konserve gesucht wird, erklärt die Patientin, dass sie eine Bluttransfusion aus Glaubensgründen ablehne - Barbara Schwarz ist Zeugin Jehovas. Ihr Zustand verschlechtert sich minütlich, doch die Patientin will lieber sterben, als durch fremdes Blut gerettet werden.

