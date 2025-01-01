Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7
Folge 7: Männer mit Vergangenheit

47 Min.Ab 12

Lernschwester Maxi hat Nachtdienst. Sie entdeckt den sympathischen Patienten Zumke, einen Kneiper aus Leidenschaft, beim Biertrinken auf seinem Zimmer. Doch anstatt ihn von seinem Laster abzubringen, lässt sie sich von ihm seine interessante Lebensgeschichte erzählen ... Schwester Stefanie wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr von Paul Mattuschek, der auf einer Dienstreise ist. Stattdessen kommt Hanne - Pauls Frau ...

