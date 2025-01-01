Für alle Fälle Stefanie
Folge 4: Schüsse in der Nacht
47 Min.Ab 12
Der Zivildienstleistende Carl hat zum ersten Mal Nachtdienst. Während er mit einer Patientin plaudert, hört er plötzlich ein Geräusch, das wie eine zersprungene Glasscheibe klingt. Als Carl dem Geräusch nachgeht, entdeckt er eine vermummte Gestalt im Schwesternzimmer. Sofort greift er ein, um den offensichtlichen Einbrecher zu stellen, doch der zückt eine Pistole und zwingt Carl, den Giftschrank zu öffnen. Es kommt zu einem Handgemenge, bei dem sich ein Schuss löst ...
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH