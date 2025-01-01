Für alle Fälle Stefanie
Folge 10: Ausgebrannt
47 Min.Ab 12
Ein Mann kommt ins Luisenkrankenhaus und bittet den Pförtner um "ein Zimmer mit Bad" - dann sinkt er ohnmächtig zusammen. Als der mysteriöse Patient wieder erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Zivi Carl erkennt in dem Siegelring des Patienten das berühmte "Selkow-Porzellan"-Wappen, und Prof. Günther diagnostiziert das "Manager-Burn-Out-Syndrom". Plötzlich erscheint die Polizei im Krankenhaus und glaubt, in dem Unbekannten einen gesuchten Bankräuber zu erkennen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Stefanie
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH