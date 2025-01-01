Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Stefanie

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10
Folge 10: Ausgebrannt

47 Min.Ab 12

Ein Mann kommt ins Luisenkrankenhaus und bittet den Pförtner um "ein Zimmer mit Bad" - dann sinkt er ohnmächtig zusammen. Als der mysteriöse Patient wieder erwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern. Zivi Carl erkennt in dem Siegelring des Patienten das berühmte "Selkow-Porzellan"-Wappen, und Prof. Günther diagnostiziert das "Manager-Burn-Out-Syndrom". Plötzlich erscheint die Polizei im Krankenhaus und glaubt, in dem Unbekannten einen gesuchten Bankräuber zu erkennen ...

SAT.1 GOLD
