ProSieben MAXXFolge vom 11.09.2016
110 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 12

Heute verschlägt es "Galileo 360°" einmal mehr über den großen Teich in die USA - dorthin, wo die skurrilen Storys einfach nie weniger werden: Die spinnen, die Amis / Ultimate Fighting Kids / Ein Bild, eine Geschichte: springende Fische / Der Makler der Milliardäre / Inside in Fort Knox / Extremes Wohnen in New York / Jumbo's Crazy Food - Snacks in New York / DDR-Restaurant in San Francisco / Untergang von Detroit

