Galileo 360°

So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweit

ProSieben MAXX
Folge vom 10.09.2015
So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweit

So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweitJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 10.09.2015: So arbeitet die Welt - Verrückte Jobs weltweit

110 Min.
Ab 12

"Galileo 360°" begleitet Menschen mit ausgefallenen, besonders lukrativen oder besonders harten Berufen wie zum Beispiel Arbeiter in einer Pinselfabrik in Shanghai, den Mitbegründer der Friseurkette "Tony & Guy", einen Park-Ranger in den Everglades, eine Agentin für Partnersuche und Heiratsvermittlung, ein professioneller Schlangesteher und eine Straßenputzerin.

