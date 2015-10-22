Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 22.10.2015
Folge vom 22.10.2015: Geheimnisvolles Indien

118 Min.Folge vom 22.10.2015Ab 12

In Indien gibt es nichts, was es nicht gibt. Sogar eine sogenannte Kinderpolizei, bei der Elfjährige Streife fahren. Außerdem testet "Galileo 360°" die "Bhut Jolokia" - eine Chili-Sorte, die so scharf ist, dass sie nicht nur in der Gastronomie, sondern auch zur Elefantenabschreckung eingesetzt wird. Weitere Themen: der traditionelle Mallakhamb-Tanz an einer Holzstange, Abwasserreinigung per Hand in Bangalore und Straßenverkehr extrem in Neu-Delhi.

