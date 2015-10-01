Blow your Mind - verrückte ExperimenteJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 01.10.2015: Blow your Mind - verrückte Experimente
111 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12
Themen unter anderem: Multi-Tasking extrem / Belastungstests mit Klettverschlüssen / Test von angeblich biologisch abbaubaren Alltagsprodukten / Sinnestäuschungen Teil 5 - Versuche zu Wahrnehmungsstörungen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben