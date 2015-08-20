Reisen - verrückt oder clever?Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 20.08.2015: Reisen - verrückt oder clever?
111 Min.Folge vom 20.08.2015Ab 12
Nicht umsonst trägt Alexander König den Spitznamen "Meilen-König": Der Sparfuchs erklärt, wie man bei einer Flugreise optimal kalkuliert und so bare Münze sparen kann. Außerdem gibt "Galileo 360°" Tipps für einen gelungenen Urlaub in Deutschland. Weitere Themen der Sendung: die Top 6 der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen / Blick hinter die Kulissen eines der besten Wellness-Hotels der Welt in Antalya.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben