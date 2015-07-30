Die spektakulärsten FreizeitaktivitätenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 30.07.2015: Die spektakulärsten Freizeitaktivitäten
112 Min.Folge vom 30.07.2015Ab 12
Auf Skiern oder Snowboards geht es beim Rockboarding die Geröllpiste hinunter. Neuling Natascha wagt sich im Berner Oberland an ihre erste Abfahrt. Weitere Themen der Sendung: Test des Bergmönch-Mountainbikes - ohne Sattel und Pedale, Vorstellung der Trendsportarten "Loopyball", "Jugger" und "360 Ball". In der Challenge heißt es diesmal: Wie viele Achterbahnen kann man in zwei Stunden fahren?
