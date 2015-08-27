Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Ungewöhnliche Fahrzeuge

ProSieben MAXXFolge vom 27.08.2015
Ungewöhnliche Fahrzeuge

Ungewöhnliche FahrzeugeJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 27.08.2015: Ungewöhnliche Fahrzeuge

45 Min.Folge vom 27.08.2015Ab 12

Nicht überall auf der Welt sind die technischen Auflagen für Fahrzeuge im Straßenverkehr so streng wie in Deutschland. Daher trägt der Kult ums fahrende Blech anderswo ganz andere Blüten als hierzulande. "Galileo 360°" zeigt einen fragwürdigen neuen Trend aus den USA: die Coal Roller - Dieseltrucks mit besonders schadstoffhaltigen und daher tiefschwarzen Abgasen. Außerdem besuchen die Reporter die weltweit größte Deponie für Altreifen in der Nähe von Kuwait.

Alle verfügbaren Folgen