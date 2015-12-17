Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Teuer geht immer - Das Luxus-Spezial

ProSieben MAXXFolge vom 17.12.2015
Teuer geht immer - Das Luxus-Spezial

Teuer geht immer - Das Luxus-SpezialJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 17.12.2015: Teuer geht immer - Das Luxus-Spezial

106 Min.Folge vom 17.12.2015Ab 12

Während Otto Normal im Alltag aufs Geld schauen muss, spielt es für manche Menschen überhaupt keine Rolle - auch nicht bei Gebrauchsgegenständen. "Galileo 360°" testet beispielsweise die teuerste Zahnbürste und Zahnpasta der Welt. Auf welch verrückte Weise Menschen zu Reichtum gelangen, zeigt das Beispiel des Mundgeruch-Detektors, dessen Erfinder sich damit eine goldene Nase verdiente.

Alle verfügbaren Folgen