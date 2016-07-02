Ranking Spezial - "Crazy Food"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 02.07.2016: Ranking Spezial - "Crazy Food"
46 Min.Folge vom 02.07.2016Ab 12
Frittierter Burger, Zombie-Bier, Schweinenasen oder Blutschokolade - ungewöhnliches Essen gibt es überall auf der Welt. Aber welches Gericht ist das ausgefallenste? Moderatorin Funda Vanroy präsentiert in einem spannenden Countdown die verrücktesten Speisen.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© ProSieben