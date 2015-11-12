Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Das zieht die Welt an

ProSieben MAXXFolge vom 12.11.2015
Das zieht die Welt an

Das zieht die Welt anJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 12.11.2015: Das zieht die Welt an

121 Min.Folge vom 12.11.2015Ab 12

Der Designer Van Bo Le-Mentzel stellt Karma-Chakhs als Fairtrade-Plagiat der Converse Chucks her. Reporter Thilo Mischke unterzieht seine Daunenjacke einem Belastungstest und Jan Schwiderek zieht mehr als 145 T-Shirts übereinander. Außerdem wirft "Galileo 360°" einen Blick hinter die Kulissen von Zalando, testet Retro-Taschen aus alten Turnmatten und begleitet einen kolumbianischen Schneider, der sich auf schusssichere Kleidung spezialisiert hat.

Alle verfügbaren Folgen