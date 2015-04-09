Galileo 360°
Folge vom 09.04.2015: Speed Spezial
Folge vom 09.04.2015
In der Spezialausgabe geht es um das Thema Geschwindigkeit. Moderatorin Funda Vanroy will wissen, welche Geschwindigkeit ein handelsüblicher Sportball maximal erreichen kann. Kann er sogar die Schallmauer durchbrechen? Das "Galileo"-Team versucht es mit Muskelkraft, Schwerkraft und Pyrotechnik und kann mit verblüffenden Ergebnissen aufwarten.
