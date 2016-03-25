Ferne Länder, fremde Küchen (3)Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 25.03.2016: Ferne Länder, fremde Küchen (3)
Auf der ganzen Welt wird gekocht. Manches mag uns Deutschen kurios und außergewöhnlich erscheinen, was für Einheimische aber ganz normal ist. Heute geht die kulinarische Reise nach Mexiko und Ghana, wo "Huazontle" und "Palaver" auf den Tisch kommen. Auf der karibischen Antillen-Insel Bonaire wird Leguansuppe und grüner Kaktusschnaps serviert. Außerdem finden sich drei deutsche Hobby-Griller auf der Grill-WM in Kansas wieder.
