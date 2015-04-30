Spektakuläre Experimente - Nichts für schwache Nerven!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.04.2015: Spektakuläre Experimente - Nichts für schwache Nerven!
Diese Folge von Galileo 360° steht unter dem Zeichen der Selbstversuche. Jan Schwinderek bestreitet ein Experiment zu einem 48-Stunden-Aufenthalt in einer stockfinsteren Wohnung, und "Galileo"-Redakteur Vincent Dehler nimmt eine Woche lang ein als "Smart Drug" bekanntes Getränk ein. Neuronale Tests sollen eine Steigerung der Gedächtnisleistung zeigen. Außerdem werden die Auswirkungen gefährlicher chemischer Verbindungen getestet.
