Folge vom 21.05.2015

Spätestens seit James Bond ist der Agent ein geheimnisvoller Experte, der uns "Normalos" fasziniert. "Galileo 360°" stellt Tricks und Geräte von Spezialagenten vor, etwa das Krypto-Handy mit Verschlüsselungsfunktion für abhörsichere Telefongespräche, Spionagesoftware, das russische High Tech-Smartphone Yotaphone sowie Geheimcodes. Außerdem wirft das Magazin einen Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses sowie auf die Methoden von Secret Service, German Air Force und Stasi.

