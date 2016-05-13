Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Wo kommt unser Essen her? (2)

ProSieben MAXX
Folge vom 13.05.2016
Folge vom 13.05.2016: Wo kommt unser Essen her? (2)

138 Min.
Ab 12

Wir brauchen es jeden Tag, aber oft wissen wir nicht viel darüber: unser Essen. Das Magazin wirft einen Blick in ein Salzbergwerk, auf die Produktion und Verarbeitung von Flusskrebsfleisch in China und auf Erdnuss-Anbau und -Ernte in Florida. Außerdem geht es um die neuesten Ernährungs-Trends, und Reporter Jumbo Schreiner sucht in Berlin, Istanbul und Hamburg nach dem besten Döner der Welt.

