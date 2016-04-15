Hoch hinaus und tief nach untenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.04.2016: Hoch hinaus und tief nach unten
Die "Galileo 360°"-Reporter steigen in eine Vietcong-Tunnelanlage in Vietnam hinab, blicken vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Weitere Themen der Sendung: Europas längste Fußgänger-Hängebrücke "highline179" in Tirol und der Extrem-Sportler Alexander Schulz, der eine in 150 Metern Höhe zwischen zwei Gondeln der Zugspitzseilbahn gespannte Slackline überqueren will.
