Galileo 360°
Folge vom 20.05.2016: Tierwelt extrem
131 Min.Folge vom 20.05.2016Ab 12
Auf einer Farm im chinesischen Dongxiang werden schwarze Hühner gezüchtet. Ein Shanghaier Profikoch bereitet sie auf typische Weise zu, während zwei Testesser den Geschmack bewerten. In einer mexikanischen Kleinstadt gehen die "Galileo"-Reporter auf die Suche nach einem lebenden Fossil, dem Alligatorfisch. Kathrin Stucki züchtet Leopardenkatzen, eine Kreuzung aus Haus- und Raubkatze. Und: zu Besuch bei den Schlangenfischern in Kambodscha.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben