Galileo 360°
Folge vom 08.10.2015: So skurril isst die Welt
111 Min.Folge vom 08.10.2015Ab 12
Harro Füllgrabe reist um die Welt, um die Essensgewohnheiten in anderen Ländern zu erkunden: Wie ernähren sich japanische Sumoringer oder australische Rettungsschwimmer? Weitere Themen der Sendung sind sogenannte "Gammel-Delikatessen" wie vergorenes Gemüse, kuriose japanische Selbstbedienungs-Restaurants und in Schulkinder-Urin eingelegte Eier - eine chinesische Spezialität.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben