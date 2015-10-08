Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Folge vom 08.10.2015
111 Min.Folge vom 08.10.2015Ab 12

Harro Füllgrabe reist um die Welt, um die Essensgewohnheiten in anderen Ländern zu erkunden: Wie ernähren sich japanische Sumoringer oder australische Rettungsschwimmer? Weitere Themen der Sendung sind sogenannte "Gammel-Delikatessen" wie vergorenes Gemüse, kuriose japanische Selbstbedienungs-Restaurants und in Schulkinder-Urin eingelegte Eier - eine chinesische Spezialität.

