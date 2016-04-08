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Galileo 360°

Außergewöhnliche Bauwerke

ProSieben MAXXFolge vom 08.04.2016
Außergewöhnliche Bauwerke

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Galileo 360°

Folge vom 08.04.2016: Außergewöhnliche Bauwerke

110 Min.Folge vom 08.04.2016Ab 12

In dieser Ausgabe zeigt "Galileo 360°" unter anderem die kuriosesten Wohnhäuser, wie etwa das Schubladen- und das Glashaus in Deutschland sowie das Stapel-, das Diamant- und das Regenbogenhaus in Japan. Weitere Themen der Sendung: Die weltweit steilste Start- und Landebahn am Flughafen Courchevel in Frankreich und eine Brücke aus Baumwurzeln im indischen Cherrapungii. Außerdem: Ein Künstler stapelt kuriose Steinhaufen, die physikalisch eigentlich unmöglich sind.

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