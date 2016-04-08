Galileo 360°
Folge vom 08.04.2016: Außergewöhnliche Bauwerke
110 Min.Folge vom 08.04.2016Ab 12
In dieser Ausgabe zeigt "Galileo 360°" unter anderem die kuriosesten Wohnhäuser, wie etwa das Schubladen- und das Glashaus in Deutschland sowie das Stapel-, das Diamant- und das Regenbogenhaus in Japan. Weitere Themen der Sendung: Die weltweit steilste Start- und Landebahn am Flughafen Courchevel in Frankreich und eine Brücke aus Baumwurzeln im indischen Cherrapungii. Außerdem: Ein Künstler stapelt kuriose Steinhaufen, die physikalisch eigentlich unmöglich sind.
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Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2017-2020, Season 2022-2023: ProSieben MAXX & © Season 2018-2020, Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX & © Season 2023: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben & © Season 2017, Season 2022: Videorechte: ProSieben MAXX, Bildrechte: ProSieben MAXX/Richter, Jan
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