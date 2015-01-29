Und was machen Sie beruflich? Jobs kurios!Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 29.01.2015: Und was machen Sie beruflich? Jobs kurios!
110 Min.Folge vom 29.01.2015Ab 12
"Galileo 360°" präsentiert Menschen mit ungewöhnlichen und spannenden Berufen, zum Beispiel Notfallkuriere. Kein Winkel der Erde ist ihnen zu abgelegen und sie garantieren, innerhalb von 24 Stunden überallhin zu liefern. Oder Politessen: Laut Klischee gelten sie als die unbeliebtesten Damen Deutschlands. Zu Recht? Unser Reporter Harro Füllgrabe, selbst genervter Autofahrer, hat für einen Tag mal die Seite gewechselt und zwei Politessen auf ihrer Knöllchenjagd in Berlin begleitet.
