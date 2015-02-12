Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Immer am Limit

ProSieben MAXXFolge vom 12.02.2015
Immer am Limit

Immer am LimitJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 12.02.2015: Immer am Limit

110 Min.Folge vom 12.02.2015Ab 12

Minusgrade im zweistelligen Bereich sind im Januar oder Februar keine Seltenheit. Doch was kann man trotz eisiger Temperaturen unternehmen? Wo in Deutschland wird im Winter die beste Indoor-Action geboten? Was macht das Erlebnis besonders? "Galileo 360°" hat sieben Orte gefunden, an denen man wetterunabhängig jede Menge Spaß haben kann. Weitere Themen u. a.: Action-Test im Winter-Freizeitpark

Alle verfügbaren Folgen