Galileo 360°

Wo kommt unser Essen her?

ProSieben MAXX
Folge vom 10.12.2015
Wo kommt unser Essen her?

Wo kommt unser Essen her?Jetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 10.12.2015: Wo kommt unser Essen her?

111 Min.
Ab 12

Woran denken Sie, wenn Sie "grünes Zebra" oder "gelbe Banane" hören? Sicher nicht an Tomaten. Aber tatsächlich gibt es viel mehr Sorten, als man denkt. Ein Mann aus Österreich hat über 700 davon für seinen Anbau zusammengetragen - seitdem nennt man ihn in der Heimat respektvoll den "Tomatenkaiser". Außerdem: Der lange Weg der Schokolade/ Weg der Pistazie / Supermarkt-Sushi / Europas bester Pizzabäcker / Konsumgigant Haribo / Weg des Spargels / Chicken Nuggets

