Galileo 360°
Folge vom 01.04.2016: Exotisches Japan
Folge vom 01.04.2016
"Germany meets Japan": "Galileo 360°" startet Umfragen in beiden Ländern und prüft das Wissen von Japanern und Deutschen über die jeweils andere Kultur. Reporter Jumbo Schreiner sucht in Tokio nach den spannendsten Jobs und begleitet einen Samuraischmied, einen Sushimeister und einen Fischhändler auf den Großmarkt. Außerdem: Meinungen, Mythen und Hintergründe über Geishas.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© ProSieben