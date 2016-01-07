Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 07.01.2016
110 Min.Folge vom 07.01.2016Ab 12

Handgranaten überprüfen, Sprengkörper bewachen, mit scharfer Munition hantieren - das klingt für die meisten wie ein Albtraum. Für Falk und Dominique ist es ihr Arbeitsalltag, denn sie sind Azubis im Munitionsdepot der Bundeswehr. Weitere Themen u. a.: Harro Füllgrabe bei der Polizei in Tijuana / Matthias Fiedler und Fahrkartenprüfer / Mit dem Gesundheitsamt auf der Tattoo-Convention / Die Aufpasser

