Galileo 360°
Folge vom 10.12.2015: Wo kommt unser Essen her?
111 Min.Folge vom 10.12.2015Ab 12
Woran denken Sie, wenn Sie "grünes Zebra" oder "gelbe Banane" hören? Sicher nicht an Tomaten. Aber tatsächlich gibt es viel mehr Sorten, als man denkt. Ein Mann aus Österreich hat über 700 davon für seinen Anbau zusammengetragen - seitdem nennt man ihn in der Heimat respektvoll den "Tomatenkaiser". Außerdem: Der lange Weg der Schokolade/ Weg der Pistazie / Supermarkt-Sushi / Europas bester Pizzabäcker / Konsumgigant Haribo / Weg des Spargels / Chicken Nuggets
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben