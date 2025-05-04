Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten MomentJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Dream Big: Die Jagd nach dem perfekten Moment
50 Min. Ab 12
"Galileo" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensträume der "Galileo"-Reporter wahr zu machen. Für Jan beginnt die Mission: Big Wave Surfen in Nazaré, Portugal. Eine gefährliche Aufgabe. Christoph will einmal erleben, wie es ist in der Schwerelosigkeit zu schweben. Zwei Träume, zwei Aufgaben.
