Dubai - Luxus ohne GrenzenJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 33: Dubai - Luxus ohne Grenzen
49 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Die "Galileo X-Plorer" enthüllen die Säulen des heutigen Reichtums. Immobilienmaklerin Seyda Taygur öffnet die Türen zu Luxusvillen und zeigt, warum Dubai immer mehr Menschen anzieht. Schokoladenproduzent Martin van Almsick kreiert Kamelmilchschokolade und erklärt den weltweiten Hype. Lackartist Danny Schramm verwandelt Luxusautos in Statussymbole, während VIP-Concierge Nabil Djabbari Einblicke in die Welt der Superreichen gewährt.
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
