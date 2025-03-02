Members only: Die exklusivsten Clubs der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 6: Members only: Die exklusivsten Clubs der Welt
50 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12
Exklusive Einblicke in die Welt der Superreichen und Hochbegabten: "Galileo X-Plorer" erkundet die exklusivsten Clubs weltweit. Von einer luxuriösen Privatinsel auf den Bahamas bis zum elitären Mensa-Zirkel der Intelligenzbestien, ob Supercar Owners Circle für Autonarren oder der diskrete China Club Berlin für Politgrößen - die Teams um Vincent Dehler und Johannes Musial enthüllen die geheimen Treffpunkte der High Society, wo Milliardendeals besiegelt werden.
