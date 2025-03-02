Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo X-Plorer

ProSieben Staffel 2025 Folge 6 vom 02.03.2025
Folge vom 02.03.2025

Exklusive Einblicke in die Welt der Superreichen und Hochbegabten: "Galileo X-Plorer" erkundet die exklusivsten Clubs weltweit. Von einer luxuriösen Privatinsel auf den Bahamas bis zum elitären Mensa-Zirkel der Intelligenzbestien, ob Supercar Owners Circle für Autonarren oder der diskrete China Club Berlin für Politgrößen - die Teams um Vincent Dehler und Johannes Musial enthüllen die geheimen Treffpunkte der High Society, wo Milliardendeals besiegelt werden.

