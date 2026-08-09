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Galileo X-Plorer

Zoom In - Europa

ProSiebenStaffel 2026Folge 19vom 09.08.2026
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Galileo X-Plorer

Folge 19: Zoom In - Europa

50 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12

"Galileo X-Plorer" reist durch Europa: Warum fliegen in Griechenland Zehntausende selbstgebaute Raketen durch einen Ort? Was suchen Taucher in Estland in den Ruinen eines sowjetischen Gefängnisses? Wie bringt ein norwegisches Dorf Sonnenstrahlen in die monatelange Dunkelheit? Was verbirgt sich hinter einer rätselhaften Waldkreuzung in Kroatien, die zu einem gigantischen Bergtor führt? Warum schwebt ein Mann in Deutschland in einem seltsamen Gefährt über Millionen von Pflanzen?

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