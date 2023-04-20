Knallharte Interviews und Tränen: Die Social-Media-EditionJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 10: Knallharte Interviews und Tränen: Die Social-Media-Edition
136 Min.Folge vom 20.04.2023Ab 12
In dieser Woche werden die Interviewfähigkeiten der Models auf den Prüfstand gestellt. Claudia von Brauchitsch fühlt den Kandidatinnen auf den Zahn: Wer kann bei brisanten Themen am besten reagieren? Im Coaching mit Alex Mariah Peter lernen die Models wie sie mit Negativschlagzeilen und Hasskommentaren umgehen können. Beim Entscheidungswalk ist Kreativität und Schauspielkunst gefragt - Wer kann Heidi Klum und Gastjurorin Ashley Graham von sich überzeugen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen