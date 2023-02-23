Duell-Modus: Die Models stehen in direkter KonkurrenzJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 2: Duell-Modus: Die Models stehen in direkter Konkurrenz
108 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12
Jede Kandidatin bekommt diese Woche eine direkte Konkurrentin zugeteilt. Wer kann beim Poolshooting glänzen und sich so auf direktem Wege für die nächste Runde qualifizieren? Fotografiert wird von Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich. Beim Entscheidungswalk präsentieren die Models Jennifer Lopez legendäres Jungle-Kleid. Supermodel Elsa Hosk steht ihnen beim Catwalk Teaching als Mentorin zur Seite und beurteilt später auch als Gastjurorin ihre Leistung.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen