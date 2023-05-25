Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi KlumJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 15: Viva Las Vegas: Unvergesslicher Abend mit Heidi Klum
123 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 12
Vegas Baby! Der Trip der Models endet mit einem unvergesslichen Party-Abend in Las Vegas. Am nächsten Tag steht eine große Challenge an: Das Unterwasser-Shooting. Wer macht auch unter Wasser eine gute Figur und wem geht der Atem aus? Der Entscheidungs-Walk ist actionreich: Die Models müssen ihre Catwalk-Skills auf dem Dach eines fahrenden LKWs unter Beweis stellen. #GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger beurteilt zusammen mit Heidi Klum ihre Performance.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen