ProSiebenStaffel 18Folge 9vom 13.04.2023
116 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 12

Das Shooting hat es diese Woche in sich: Die Models müssen in einem Greifarm eines XXL-Kuscheltier-Automaten posieren. Dabei werden nicht nur Beweglichkeit und Körpergefühl getestet, auch auf ein ausdrucksstarkes Gesicht kommt es an. Beim Catwalk-Teaching mit Nikeata üben die Kandidatinnen drei Signature-Posen, die sie beim Entscheidungswalk am Huntington Beach präsentieren müssen. Wer schafft es, sich ein Ticket in die nächste Runde zu sichern und für wen ist die Reise vorbei?

