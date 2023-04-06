Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Surprise! Die Neuen sind da

ProSiebenStaffel 18Folge 8vom 06.04.2023
Surprise! Die Neuen sind da

Surprise! Die Neuen sind daJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Surprise! Die Neuen sind da

142 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12

Surprise! Heidi Klum ist immer für eine Überraschung gut und stellt ihre Kandidatinnen vor eine ganz besondere Challenge. Der Walk steht diese Woche ganz im Sinne der Wandelbarkeit: Coco Rocha zeigt den Models im Teaching verschiedene außergewöhnliche Lauf-Stile, die sie dann beim Entscheidungswalk selbstbewusst präsentieren müssen. Immer zwei Kandidatinnen treten gleichzeitig an - Wer schafft es, mit einem extravaganten Walk der Konkurrentin die Show zu stehlen?

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen