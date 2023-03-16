Germany's Next Topmodel
Folge 5: Das Umstyling 2023
134 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große #GNTM-Umstyling steht an und Heidi Klum hat sich für die Topmodel-Anwärterinnen individuelle Looks überlegt: Pony oder Pixie Cut? Blonder Bob oder dunkle Lockenpracht und Extensions? Beim Entscheidungswalk heißt es: Vom Friseurstuhl auf den Catwalk. Trockenhaube ab, Scheinwerfer an, it's Showtime. Wer überzeugt im neuen Look Modelchefin Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio und kann sich so ein Ticket in die nächste Runde sichern?
Weitere Folgen in Staffel 18
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen