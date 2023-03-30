Iconic: Die Models shooten als Marilyn MonroeJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 7: Iconic: Die Models shooten als Marilyn Monroe
115 Min.Folge vom 30.03.2023Ab 12
Iconic! Beim Videoshooting verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in Doppelgängerinnen von Marilyn Monroe. Gemeinsam mit den Elevator Boys performen sie zu ikonischen Songs wie "Diamonds are a girl's best friend". Wer kann mit seinen Dancemoves überzeugen und Spontanität unter Beweis stellen? Auch am Entscheidungstag unterstützen die Elevator Boys Heidi Klum als Gastjuroren und bewerten welches Model sich den Einzug in die nächste Runde verdient hat.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen