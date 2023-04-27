Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?

ProSiebenStaffel 18Folge 11vom 27.04.2023
Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?

Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 11: Casting-Marathon in Berlin: Wer schnappt sich die Jobs?

133 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Castings, Castings, Castings. Zurück in Berlin haben die Models die Chance, einen begehrten Runway-Job bei der Berliner Fashion-Week zu ergattern. Wer kann den Designer überzeugen und ergattert den wichtigen Job? Der Entscheidungs-Walk ist in dieser Woche bunt: Die #GNTM-Anwärterinnen laufen in schrillen Outfits durch ein Bällebad. Wer behält die Balance und für wen wird der Walk zur Rutschpartie?

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen